Eisenach: Vorbühne vielleicht bald für Vorstellungen nutzbar

Nach dem Brand im Landestheater in Eisenach am Mittwoch, 30. September, wird an einer Alternativlösung auch im eigenen Haus gearbeitet. Vorschlag ist, dass die Vorbühne für kleinere Inszenierungen, zum Beispiel auch für das Weihnachtsmärchen genutzt werden kann. Dazu sind Spezialreinigungen einer Fachfirma für die Polstersitzreihen und die Kameras im Zuschauerraum nötig. Absprachen dafür laufen, hieß es vom künstlerischen Leiter, Andris Plucis, auf Nachfrage am Mittwoch.

Tags zuvor hatte der Stiftungsrat der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach getagt. In dieser Sitzung, die nicht öffentlich ist, wurden nach Informationen unserer Zeitung verschiedene Gutachten zu den Schäden, die durch das Feuer entstanden, diskutiert. Zur genauen Schadenshöhe gibt es offenbar noch keine endgültigen Aussagen. Man gehe davon aus, dass die Versicherung die entstandenen Schäden übernimmt, war zu hören. Plucis betonte, dass die mögliche Nutzung der Vorbühne in der eigenen Spielstätte oberste Priorität genießt.

Zerschlagen hat sich hingegen die Idee, ein altes E-Werk im Bereich der Uferstraße zu ertüchtigen. Bei einer Begehung sei deutlich geworden, dass zu viele Umbauten in dem Gebäude nötig würden, um dieses zwischenzeitlich als Spielstätte nutzen zu können.

Die Polizei sucht derweil weiter nach dem möglichen Brandstifter. Leider haben sich die zwei wichtigen Zeugen, ein Autofahrer und ein Lkw-Fahrer, noch nicht bei der Polizei gemeldet. Das erklärte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gotha. Die Ermittler erneuerten deshalb noch einmal ihren Zeugenaufruf. Gesucht wird ein Autofahrer oder eine Fahrerin, der oder die am 30. September gegen 1.53 Uhr vom Theaterplatz her kommend in die Goethestraße und weiter in Richtung Mühlgraben gefahren ist. Ebenso wird ein Lkw-Fahrer gesucht, der gegen 1.44 Uhr in der besagten Nacht aus der Goethestraße nach rechts Richtung Theaterplatz abgebogen ist.

Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon: 03691/261 124.