Eisenach: Wanderung mit Gärtner-Kreuzworträtsel

Die Eiche am Großen Drachenstein ist nicht nur für Gartenfreunde ein beliebtes Ausflugsziel.

Eisenach. Zum dritten Mal gehen Eisenacher Gartenfreunde gemeinsam auf Tour.

Was es über zwei schöne Frauen nahe Mosbach zu erzählen gibt und mehr, erfahren Teilnehmer des dritten Gartenfreundewandertages in Eisenach. Start zur rund zehn Kilometer langen Tour ist Samstag, 10. Juni, 10 Uhr am Eisenacher Marktbrunnen.

Unter Leitung der Gartenfreunde Hartmut Werner und Heiko Kleinschmidt geht es diesmal durch die Ludwigsklamm, vorbei an den Wolfslöchern zum Großen Drachenstein und von dort aus weiter auf der Weinstraße zur Mosbacher Linde. An diesem Rast- und Aussichtspunkt ist eine Imbissstation vorbereitet, bevor es entlang der Louise-Bornemann-Bank und den Panoramaweg bis zum Kartausgarten wieder zurück geht.

Die Teilnehmer erwarten Informationen zur Kleingärtnerei, sie können ein Gärtnerkreuzworträtsel lösen und ihre Fragen an Hartmut Werner stellen, der auch stellvertretender Vorsitzender vom Verband der Kleingärtner in Eisenach und im Wartburgkreis ist. Teilnehmen können alle Wanderfreudigen, die sich gern mit anderen über Gartenarbeit austauschen möchten – der Besitz eines Kleingartens ist nicht verpflichtend.

Spontane Teilnehmer sind willkommen

Erste Voranmeldungen sind eingegangen, es kann aber auch am Veranstaltungstag spontan mit der Gruppe auf Tour gegangen werden. Veranstalter und Initiatoren des Gartenfreundewandertages sind der Kreisverband der Kleingärtner sowie der Kleingartenverein „Schöne Aussicht“ Eisenach. Während die ersten Wanderungen den Süden des Thüringer Waldes bei Eisenach erkundeten, haben sich die Organisatoren nun eine Strecke östlich der Wartburgstadt ausgesucht.