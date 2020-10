Eisenach: Weiter kein Kompromiss im Geländer-Streit in Sicht

Während die Arbeiten an der Stützmauer am Nikolaitor voranschreiten, gibt es zur Restaurierung des historischen Geländers nach über drei Jahren keine Einigung im Sinne des Förderkreises zur Erhaltung Eisenachs mit der Stadtverwaltung. Der Förderkreis, der sich in Eisenach für die Wahrung, Pflege und zukunftsfähige Erneuerung des Stadtbildes einsetzt, kämpft seit dem Jahr 2017 darum, das Geländer zu erhalten und auf eigene Kosten restaurieren zu lassen.

Inzwischen liegt das Geländer abgebaut und sorgfältig verwahrt in der Werkstatt des Kunstschmiedes Horst Biehler, der es neben einer Fachfirma in Gotha restaurieren soll. Die Stadtverwaltung kommt mit immer neuen Nachfragen. Mehrfach wurden von Seiten der Stadt neue Gutachten eingefordert. Ob Kunstschmied, Metallrestaurator, Denkmalfachbehörde oder das Ingenieurbüro IGS – alle attestieren, dass das Geländer in gutem bis sehr gutem Zustand ist und bezüglich der Sicherheitsbestimmungen ertüchtigt werden kann.

Doch nach dem jüngsten gemeinsamen Termin in Sachen Geländer konnte der Förderkreis nur noch kopfschüttelnd die Beratung im Rathaus verlassen. Die Firma IGS, die für die Stadt auch die Stützmauer-Sanierung umsetzt, hat zwei neue Restaurierungsentwürfe vorgelegt, die aus Sicht der Vereinsvorsitzenden Ingrid Pfeiffer mit denkmalschutzrechtlichen Prinzipien nicht umsetzbar sind. Zudem betont Pfeiffer immer wieder: Für die Aufarbeitung und Anpassung des historischen Geländers liegt bereits eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis durch das Landesamt für Denkmalpflege als oberste Fachbehörde vor.

Baubürgermeister betont, dass er Übereinstimmung will

Mitte dieser Woche kommt sogar Martin Baumann, Abteilungsleiter beim Landesamt, nach Eisenach, um sich vor Ort zu informieren. Das verkündete Bau-Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) in einem der letzten Stadtentwicklungsausschüsse. Möllers Haltung: Bauvorschriften bei der Neuinstallation des Geländers seien maßgeblich, entsprechend ausgelegt seien die Gestaltungsvorschläge der Planer. Das historische Geländer sei nicht lang genug, um die gesamte Mauerlänge abzudecken, wies der Bürgermeister hin. Möller sagte im Ausschuss auch, er wolle einen Konsens. Das kann kaum einer mehr glauben, schaut man sich den mehrjährigen Briefwechsel zwischen Verein und Stadt an. Der Unmut über die Art und Weise, wie man mit dem Verein umgeht, der in diesem Jahr sogar 30-Jähriges feiert, wird dort immer größer.

Die Stadt teilt auf Anfrage mit, die beiden von ihr in Auftrag gegebenen neuen Entwürfe berücksichtigen, dass keine Gefahr besteht, dass Kinder durch oder über das Geländer klettern können. Vorgeschlagen wurde dem Förderkreis auch, dass man das alte Geländer als „gestalterisches Element an anderer Stelle“ auf dem Areal verwenden könnte, und ein Neues anfertigen lässt. Das lehnt der Förderkreis ab.

Dann müsste, hieß es von Stadtsprecherin Janina Walter, ein neues Geländer gänzlich neu ausgeschrieben werden, eine neue denkmalschutzrechtliche Erlaubnis würde ebenso benötigt. Die alte, bereits erteilte Erlaubnis enthalte „nicht die Genehmigung zu sonstigen funktionalen beziehungsweise Sicherheitsanforderungen“. Der Über- und Durchkletterschutz am Geländer erfordere jedoch einen Abstand zwischen den Elementen von maximal 12 Zentimeter. Die Stadt verweist darauf, keinen Ermessensspielraum zulassen zu können.

Die Stadt scheint nicht immer auf DIN-Normen zu pochen

Der ist aus Sicht von Ingrid Pfeiffer aber gegeben. Der Bereich werde von Kindern gar nicht frequentiert, liege weder in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens, noch spielten hier unbeaufsichtigt kleine Kinder. „Der Ermessensspielraum ist gesetzlich vorhanden und dient dazu, die Gefahren dort oben vernünftig abzuwägen“, sieht Pfeiffer das Gesetz auf ihrer Seite.

Das ganze Hin und Her verschlingt auch Geld. Zum Beispiel Vereinsgeld, denn der Förderkreis muss für die Verwahrung des abgebauten Geländers bezahlen. Der Steuerzahler zahlt ebenso. Die Gesamtkosten der Stadt für die Planung des Geländers mit allen Untersuchungen, Berechnungen und Zeichnungen belaufen sich laut Rathaus derzeit auf 8800 Euro. Darin enthalten sind 3000 Euro für die zwei vorgelegten Varianten inklusive Vorentwürfe, mit statischen Berechnungen und Berichten.

Der Verein hat sich indes bezüglich der Sicherheit von Mauern und Geländern in der Stadt einmal umgesehen. Und viele Missstände entdeckt, wo DIN-Vorschriften wohl eine untergeordnete Rolle spielen. Das trifft diverse Bereiche am Kinderspielplatz in der Domstraße, ebenso wie die Mauer im oberen Teil des Bachhauses oder das Geländer am Palmental-Wehr, wo viele spazieren gehen und jedes Kind ohne Probleme durchklettern und ins Wasser fallen kann. Alle Fotos haben sie nun in einer Dokumentation gesammelt und an das Rathaus geschickt. Eine Reaktion darauf gab es bisher nicht.