Eisenach: Wenn der Mensch unvermutet zum Nashorn wird

Eisenach. Ionescos Werk spielt auf der Bühne des Theaters am Markt in Eisenach. Bis heute rätseln Experten über die womöglich versteckte Botschaft des Stückes.

Es ist „Nashorn“-Wochenende im Theater am Markt (TAM) in der Eisenacher Goldschmiedenstraße. Am Freitag, 24. März, und am Samstag, 25. März, ist das Stück jeweils ab 19.30 Uhr zu erleben.

Dabei könnte man ja meinen, schon ein einziges Nashorn sei für die kleine Spielstätte zu groß. Dass sich dort gleich eine ganze Herde tummeln soll, scheint unvorstellbar. Noch unglaublicher ist, dass eben jene Nashörner nur Augenblicke zuvor leibhaftige Menschen waren, die sich verwandelt haben.

Es läuft das Stück „Die Nashörner“ des französisch-rumänischen Autors Eugene Ionesco. Der Meister des Absurden Theaters lässt in seinem Stück eine ganze Stadt in den Abgrund blicken.

Beispiele für vollkommene Bösartigkeit

Ob Ionesco mit seinen Nashörnern die Anfälligkeit von Menschen für totalitäres Gedankengut thematisierte, ist bis heute in der Fachwelt umstritten. Sollte dem so sein, dann wären seine verwandelten Figuren jedoch alles andere als opportunistische Mitläufer, sondern höchst aktive Protagonisten von vollkommener Bösartigkeit. „Auch bei unserer Inszenierung ist das nicht endgültig festgelegt“, sagt Regisseurin Malin Burgau, die die „Nashörner“ mit vier Schauspielern auf die Bühne bringt. Aber gleich zu Beginn erfahren die Zuschauer hautnah, was es heißt, wenn ein Nashorn durch die Stadt jagt.

Aufführungen am 24. und 25. März, 19.30 Uhr, im Theater am Markt, Goldschmiedenstraße 12. Karten online unter www.theaterammarkt.de