Eisenach: Wieder Musik in der Mozart-freien Zone

Nach dreimonatiger Pause gibt es wieder kurze Musikvorträge für die Besucher des Eisenacher Bachhauses. Am 13. Juni konnte Bachhaus-Mitarbeiter Uwe Fischer die ersten Gäste dazu im Instrumentensaal des Museums begrüßen. Er erfreute die Besucher aus dem In- und Ausland mit Musik auf den fünf dort ausgestellten Instrumenten (zwei Orgeln, Spinett, Clavicord und Cembalo). Statt 60 Besucher dürfen derzeit nur 20 in den Saal. Zu hören gab es natürlich nur Werke von Johann Sebastian Bach – Fischer lachend: „Wir sind Mozart-freie Zone.“