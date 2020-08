Eisenach will eigene Corona-Schutzmaßnahmen für Schulen

Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister möchte, wenn es einzelne Infektionen an Schulen gibt, generelle Tests für pädagogisches Personal in Eisenach, um den Fachkräften mehr Sicherheit bei ihrer Arbeit zu geben.

Unter Leitung des städtischen Bildungsamtes wird eine Arbeitsgruppe gegründet, die individuelle Maßnahmen für Eisenachs Schulen erarbeitet, wenn sich das Infektionsgeschehen in und jenseits der Schulen ändern sollte. Das sagte Eisenachs Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) im Gespräch mit unserer Zeitung. Grundlage ist der vom Bildungsministerium vorgelegte Drei-Stufen-Plan. Dieser soll mit Blick auf Corona-Neuinfektionen in der Stadt und in den Schulen über drei sogenannte Ampelphasen grün, gelb und rot den Schulbetrieb regeln. Schulamt, Gesundheitsamt sowie Schulen sind angefragt, einen Vertreter in die neue Arbeitsgruppe zu entsenden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.