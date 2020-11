Eisenach: Wochenmarkt statt Weihnachtsmarkt

In Eisenach wird es nicht wie geplant ab 13. November einen Weihnachtsmarkt geben. Wie am Donnerstag bereits eine Stadtsprecherin ankündigte, hieß es zum Wochenende nun offiziell: Wegen der aktuellen Corona-Entwicklung hat die Stadt den Markt abgesagt. Ob im Dezember ein kleiner Markt mit einzelnen Buden möglich sein kann, stehe noch nicht fest, so die Stadtsprecherin. Wegen der Absage könne der Wochenmarkt wie gewohnt auf dem Marktplatz stattfinden.

Rund 30 Aussteller sollten bereits ab 13. November auf dem Markt alles präsentieren, was zum Advent und zum Weihnachtsfest gehört, hatte das Rathaus erst Anfang letzter Woche verkündet. Auch dieser Markt stand schon unter besonderen Schutzvorkehrungen. Er sollte eingezäunt werden, nur maximal 800 Gäste gleichzeitig hätten ihn besuchen können. Auch getrennte Ein- und Ausgänge waren vorgesehen. Es sollte zudem nicht wie sonst ein Bühnenprogramm geben, beheizbare Restaurants waren ebenso nicht erlaubt. Derweil kündigten weitere Museen der Stadt ihre Schließung für Montag an, dazu gehörten das Museum Automobile Welt, die Wartburg wie die Gedenkstätte Point Alpha in Geisa/Rasdorf. Abgesagt wurde auch der Aktionstag „Gib niemals auf“ am 8. November in der Werner-Aßmann-Halle.