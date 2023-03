Eisenacher Abgeordnete lädt zum Girls’ Day in den Bundestag

Berlin. SPD-Politikerin Tina Rudolph möchte jungen Frauen aus ihrer Thüringer Heimat ihre Arbeit in Berlin erklären. Die zwei Tage in der Hauptstadt sind für 16- bis 18-Jährige kostenlos.

Jedes Jahr im April findet der Girls’ Day statt. Die Eisenacher Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph (SPD) lädt dazu am 26. und 27. April junge, politisch interessierte Mädchen von 16 bis 18 Jahren in den Bundestag nach Berlin ein. Die Teilnehmerinnen werden den Bundestag kennen lernen, im Kanzleramt frühstücken und dabei sein, wenn politische Entscheidungen getroffen werden“, so Tina Rudolph. Der Girls‘ Day biete die Möglichkeit, Berufe zu zeigen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.

An- und Abreise, die Übernachtung und die Verpflegung vor Ort sind für Teilnehmerinnen kostenlos. Bewerbungen mit Motivationsschreiben bitte per Mail an: tina.rudolph@bundestag.de.