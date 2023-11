Eisenacher Abgeordneter lädt in den Landtag ein

Eisenach. Der CDU-Abgeordnete Raymond Walk stellt seine Arbeitsstätte vor.

Der Westthüringer Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) lädt in den Landtag ein. Die Gäste werden an einer Plenarsitzung auf der Besuchertribüne teilnehmen. Sie können danach mit Walk ins Gespräch kommen. Die Fahrt startet am 6. Dezember um 12.15 Uhr am Busparkplatz in der Eisenacher Uferstraße. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr. Fahrt und Mittagessen im Landtag sind kostenfrei. Anmeldung bis 21. November per Telefon: 03691 / 21 40 73 oder Mail: post@raymondwalk.de mit Angabe der Kontaktdaten.