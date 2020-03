Voraussichtlich noch bis Dienstag, 16 Uhr, ist die Alexanderstraße in Eisenach voll gesperrt. Grund ist eine Havarie an der Trinkwasserhauptleitung.

Eisenacher Alexanderstraße ist voll gesperrt

Die Trinkwasser-Hauptleitung in der Eisenacher Alexanderstraße ist am Montagabend gebrochen. Um den Schaden zu reparieren, musste die stark befahrene Straße in der Innenstadt voll gesperrt werden. Gegen 16 Uhr am Dienstag wurde mit einer Freigabe für den Verkehr gerechnet.

Die Trinkwasser-Leitung ist überaltert. Solche Leitungsbrüche habe man auch an anderen Stellen, die weniger stark vom Autoverkehr betroffen sind, hieß es seitens des Trinkwasserverbandes. Das Problem war, dass die Leitung inmitten der Straße liegt und links und rechts keine Fahrzeuge an der Baustelle vorbei geleitet werden konnten. Auch die innerstädtischen Busse fahren über die Alexanderstraße und mussten umgeleitet werden. Daher war es Ziel, die Straße schnellstmöglich wieder freizugeben.