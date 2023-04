Eisenacher Ausschuss tagt am Montag

Eisenach. Bei einer Eisenacher Ausschuss-Sitzung am 24. April geht es vornehmlich um Geld.

Der Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus des Eisenacher Stadtrates trifft sich am Montag, 24. April, um 17 Uhr im Stadtratssaal des Gebäudes Markt 22 (Eingang über Badergasse). Auf der Tagesordnung stehen die Themen Gewährung einer Kapitaleinlage an die Sportbad GmbH, der Jahresabschluss des Regiebetriebes des Amtes für Infrastruktur und ein möglicher Gestaltungswettbewerb für das Rondell in der Zieger-Straße.