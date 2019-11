Der Verkehr in der Eisenacher Bahnhofstraße rollt wieder auf zwei Fahrspuren sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Bahnhofstraße ist wieder frei

Die Eisenacher Bahnhofstraße ist am Dienstag wieder zweispurig für den Verkehr freigegeben worden. Wegen der Erneuerung der Oberfläche war sie zuletzt eine Woche voll gesperrt. Das hatte für Staus im Berufsverkehr gesorgt.

Der noch fehlende vierte Bauabschnitt zwischen dem Nikolaitor und der Einmündung Moritz-Mitzenheim-Straße folgt erst im Frühjahr 2020. Dann ist erneut eine Vollsperrung über wohl sechs Tage notwendig. Betroffen sind in dem Zusammenhang auch einige größere private Parkplätze, darunter der Parkplatz eines Hotels. In Abstimmung mit dem Straßenbauamt ist in der Stadtverwaltung entschieden worden, den vierten Abschnitt, der zunächst rund um den dritten Advent geplant war, zu verschieben.