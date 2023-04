Eisenacher Bauausschuss tagt am Dienstag

Eisenach. Unter anderem gibt es Infos zum geplanten Turnhallen-Projekt im Denkmal „O1“.

In Vorberatung für die Eisenacher Stadtratssitzung am Dienstag, 9. Mai, tagt der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Verkehr am Dienstag, 2. Mai, 17 Uhr, im Stadtratssaal, EG, Verwaltungsgebäude, Markt 22. Im Ausschuss wird über Sachstände der Bebauungspläne „Am Erbstal“, „Neue Mühle - Trenkelhofer Straße“ und „Hofferbertaue“ berichtet. Weiter gibt es Infos zum Gelände des Hundefreilaufs sowie zum geplanten Turnhallen-Projekt im Denkmal „O1“.