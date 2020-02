Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Berufsschule heißt jetzt Heinrich Ehrhardt

Die offizielle Bestätigung hat noch gefehlt. Am Sonnabend überreichte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) die Urkunde für die Namensumbenennung. Das Eisenacher Berufsschulzentrum heißt jetzt nicht mehr nach dem Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, sondern nach Heinrich Ehrhardt (1840 bis 1928), der 1896 die Eisenacher Fahrzeugfabrik gegründet.

Der erste BMW ist inEisenach gebaut worden

Die Namensgebung erfolgte beim Tag der offenen Tür. „Das ist ein würdiger Anlass“, so Schulleiter Gunnar Pfeil. Ihm war es wichtig, mit dem neuen Namen die regionale Verbundenheit zu zeigen. Dass auf Heinrich Ehrhardt 128 Patente registriert sind, passe sehr gut zu einem Berufsschulzentrum. Außerdem sei die Eisenacher Fahrzeugfabrik neben Daimler und Benz das dritte Unternehmen in Deutschland mit einer Automobilproduktion gewesen. „Auch wenn es kaum jemand weiß: Der erste BMW ist in Eisenach gebaut worden“, so Pfeil.

Eisenacher Opel-Werkwill wieder ausbilden

Im Berufsschulzentrum erhalten unter anderem Fachkräfte für die Automobil- und Zulieferindustrie ihre theoretische Ausbildung. Dazu gehören Mechatroniker, Industrieelektroniker und Zerspanungsmechaniker. Mehrere Firmen waren am Sonnabend vertreten, darunter das Eisenacher Opel-Werk. Dort sollen im nächsten Ausbildungsjahr wieder 15 junge Leute ihre Lehre beginnen können. „Das ist ein gute Signal“, betonte die Oberbürgermeisterin.