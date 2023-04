Eisenacher Blumenmarkt wirft seine Farben voraus

Eisenach. Blütenmeer auf dem Eisenacher Marktplatz am 20. Mai.

Der 21. Eisenacher Blumen- und Gartenmarkt findet in diesem Jahr am Samstag, 20. Mai, statt und wird von 8 bis 13 Uhr den Marktplatz in Eisenach in ein Pflanzenparadies verwandeln. Dies teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Hobbygärtner, Blumenliebhaber oder auch einfach nur Neugierige könnten sich an vielen Ständen über das aktuelle Angebot an Beet- und Balkonpflanzen, Stauden, Gemüse- und Blumenjungpflanzen informieren und diese auch gleich vor Ort kaufen.

Angeboten werden auch Rosen, Kletterpflanzen, Ampeln und Töpfe, Kräuter und Aromapflanzen, Sträucher, Gräser und Farne. Gekauft werden können zudem Kakteen und Steingartenpflanzen, Spargel und Erdbeeren aus der Region sowie Obst und Gemüse.