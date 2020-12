Eisenach. „Besonders am Herzen liegen mir eben die Menschen“, sagt Marcus Jahnecke, der in den Vorstand des wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Herzstiftung berufen wurde.

Eisenacher Chefarzt in Beiratsvorstand berufen

Marcus Jahnecke, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am St.-Georg-Klinikum Eisenach, wurde in den wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung berufen. Nachdem seine Mitgliedschaft im Frühjahr 2020 durch Günther Schleder, ehrenamtlicher Vertreter der Deutschen Herzstiftung in Eisenach, bei der Geschäftsführung der Stiftung beantragt wurde, erfolgte nun die Berufung durch den Vorstand des wissenschaftlichen Beirates.