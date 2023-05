Eisenacher Domstraße teilweise freigegeben

Bauleute brachten im April eine Asphaltschicht in der Eisenacher Domstraße auf. Jetzt wurde der Bereich für den ruhenden Verkehr teilweise freigegeben.

Eisenach. Gesperrt wird die Ritterstraße am 11. Mai.

Die Straßenoberfläche der Domstraße zwischen dem Philosophenweg und der Barfüßerstraße wurde instandgesetzt, so dass dieser Bereich teilweise wieder für den ruhenden Verkehr frei gegeben ist, teilt die Eisenacher Stadtverwaltung mit. Voll gesperrt wird dagegen die Rittergasse hinter dem Bachhaus auf Höhe der Hausnummern 23 am Donnerstag, dem 11. Mai. Grund für die Sperrung des Straßenabschnittes sind Kranarbeiten. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich von 12 bis 14 Uhr an.