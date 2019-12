Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Duo im Restaurant Prinzenteich

Für Freitag, 13. Dezember, wird zu einem Konzert mit dem Eisenacher Duo Full Decades ins Restaurant Prinzenteich in Eisenach eingeladen. Erik Klapper und René Siefert liefern bekannte und beliebte Rockmusik aus den letzten drei Jahrzehnten und zaubern so musikalische Erinnerungen in teils neuen Arrangements auf die Bühne. Beide sammelten in verschiedenen Bands Erfahrungen und stehen nun gemeinsam als Full Decades auf der Bühne. Beginn des Konzerts ist 20 Uhr.

Reservierungen direkt im Restaurant Prinzenteich, Mariental 19 A, oder unter Telefon: 03691/210060