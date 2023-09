Der Journalist Axel Hemmerling ist ein profunder Kenner der Mafia-Szene in Thüringen. Er gehörte einem Reporterteam des MDR und der F.A.Z. an, das die knapp 30 Jahre lange Geschichte der italienischen Mafia in Ostdeutschland recherchierte und in der Doku „Mafia-Kolonie Ostdeutschland – Der blinde Fleck der Deutschen Einheit“ erzählte.