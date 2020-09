Eisenacher Fahrradfahrer hoffen auf mehr als 25.000 Kilometer

Mit einer Fahrradtour nach Creuzburg starteten gut 20 Pedalritter die Aktion Stadtradeln in Eisenach. Die Stadt nimmt bis 22. September am Stadtradeln teil. Alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können mitmachen.

Zum Auftakt für die Aktion Stadtradeln in Eisenach traten am Mittwoch 20 Radler auf einer Radtour nach Creuzburg in die Pedale. Beim Start am Rathaus zeigte sich Sozialdezernent Ingo Wachtmeister zuversichtlich, dass mehr als 25.000 Kilometer zusammenkommen. Diese Marke – es wäre derzeit der 500. Platz – verpassten die Beteiligten voriges Jahr knapp. Man hofft, wieder die Partnerstadt Marburg zu schlagen. Bis zum 22. September können Radler nach Registrierung im Netz teilnehmen und Kilometer melden.