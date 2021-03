Eisenacher Ferienangebote finden online statt

Das Kinder- und Jugendzentrum Alte Posthalterei ist aktuell wieder geschlossen. Als das zuletzt der Fall war, gab es zum Trost Süßigkeiten, die an den Zaun gehängt worden sind.

Eisenach. Das Ferienangebot im Kinder- und Jugendzentrum „Alte Posthalterei“ findet so weit es geht online statt. Grund sind steigende Inzidenzwerte.

Das Osterferienprogramm im Kinder- und Jugendzentrum „Alte Posthalterei“ findet angesichts der gestiegenen Inzidenzwerte für Eisenach nur online statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Sollten dringende Beratungshilfegespräche erforderlich sein, die nicht online organisiert werden können, gibt es eine Ausnahme. Möglich wäre dann eine Kleingruppe bis maximal vier Personen, unter Beachtung der Hygieneregeln. Die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen aus der „Posthalterei“ sind vom 29. März bis 11. April in der Notbetreuung in Schulen und Kindertagesstätten im Einsatz, heißt es weiter. „Wir bewegen uns im Spagat zwischen Einschränkungen, kleinen Lockerungen und nun wieder Einschränkungen“ so Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD).