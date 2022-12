Eisenacher Frauenfrühstück im Advent

Das Frauen-Frühstück ist immer mal woanders. Diesmal treffen sich Frauen in den Räumen der Start-Up-Kirche.

Eisenach. Die Stadt und die Caritas laden Frauen zum gemeinsamen Frühstück ein.

Am Donnerstag, 8. Dezember, findet wieder ein interkulturelles Frauenfrühstück statt. Diesmal treffen sich interessierte Frauen nach Angaben der Stadt Eisenach in den neuen Räumlichkeiten der Start-Up-Kirche in der Goldschmiedenstraße 23. Passend zur Vorweihnachtszeit geht es um weihnachtliche Bräuche und Traditionen aus aller Welt.

Die Teilnehmerinnen bringen zu diesen Treffen etwas zum gemeinsamen Frühstück mit. Getränke werden von den Veranstalterinnen bereitgestellt, so eine Stadtsprecherin. Das Frauenfrühstück am 8. Dezember beginnt ab 9 Uhr. Interessierte Frauen sind dazu eingeladen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Stadtverwaltung Eisenach und der Asyl- und Flüchtlingssozialberatung der Caritas.