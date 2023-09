Eisenacher Freibad ist noch offen

Das Freibad Aquaplex in Eisenach ist noch bis einschließlich 15. September geöffnet.

Das Freibad Aquaplex ist letztmals in dieser Saison am Freitag, 15. September, geöffnet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Betriebsleitung hervor. Bis dahin gelten die werktäglichen Öffnungszeiten von 12 bis 20 Uhr. Ab Samstag, 16. September, 10 Uhr, können Besucherinnen und Besucher dann das Hallenbad nutzen. In den letzten Tagen mit ihren hochsommerlichen Temperaturen haben noch einmal viele Badegäste eine Abkühlung im Freibad gesucht.