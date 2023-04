Eisenacher gedenken der Opfer im KZ-Außenlager Emma

Hötzelsroda. Eine Stele unweit des Eisenacher Ortsteils Hötzelsroda erinnert an die Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus. Hunderte KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter mussten damals im BMW-Flugmotorenwerk für die NS-Rüstung schuften.

„Das war kein freiwilliges Arbeiten, sondern eine Ausbeutung von Lebenskraft, zum Teil bis zur tödlichen Erschöpfung“, schilderte Ingo Wachtmeister (SPD). Der hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Eisenach erinnerte dieser Tage gemeinsam mit Vertretern von demokratischen Parteien und Mitgliedern des Bündnisses gegen Rechtsextremismus in Eisenach der Opfer des KZ-Außenlagers Emma zwischen Eisenach und Hötzelsroda. Wachtmeister wählte vor dem aktuellen Hintergrund des Krieges in der Ukraine mahnende Worte und erinnerte an die Opfer von Zwangsarbeit und Unterdrückung.

In Vertretung des evangelischen Gemeindekirchenrats sprach Ulrike Quentel: „Es wurde nachfolgenden Generationen nicht vermittelt, dass in Eisenach ein Außenlager war und wie Menschen hier behandelt worden sind. Das ist erschreckend. Hinsehen, nicht die Augen verschließen. Das ist unsere Verantwortung heute.“

Oma eines Eisenachers war Zwangsarbeiterin

Sebastian Krieg vom Bündnis gegen Rechtsextremismus erzählte von seiner Großmutter, Bozena Petrjanosova, die als Zwangsarbeiterin nach Eisenach deportiert wurde. „Heute vor 78 Jahren wurden das Konzentrationslager Buchenwald und das Außenlager Emma befreit. Wir haben gesehen, was unmenschliches Handeln anrichten kann. Es ist die Aufgabe aller Beteiligten, ihren Anteil zu leisten. Dieser Teil der Geschichte wird für immer ein Teil von mir bleiben.“

300 bis 500 Häftlinge schufteten im Flugmotorenwerk

Die Gedenkstele am ehemaligen Eingang zum Werksgelände auf dem Dürrerhof erinnert seit 2006 an Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge insbesondere im BMW-Flugmotorenwerk. Nach dem letzten Luftangriff der Alliierten auf Eisenach wurde das KZ Emma am 16. Februar 1945 evakuiert. Alle noch inhaftierten 383 Häftlinge wurden zunächst nach Buchenwald gebracht, wo jedoch für viele ihre Odyssee noch nicht zu Ende war. Viele von ihnen wurden noch weiter in andere Lager geschickt.

Der 11. April, an dem das KZ Buchenwald bei Weimar befreit wurde, ist in Eisenach der Tag, an dem der Opfer im Außenlager Emma gedacht wird. Ab 1940 sind in Eisenach große Zahlen Kriegsgefangener dokumentiert. Ab April 1944 kamen Menschen aus verschiedenen KZ, die im Außenlager mit dem Decknamen Emma direkt im Werksgelände des Flugmotorenwerkes in einer Fabriketage untergebracht und dort auch eingesetzt wurden. Die durchschnittlich 300 bis 500 Menschen wurden hier von SS-Angehörigen und Luftwaffensoldaten streng bewacht und unter unmenschlichen Bedingungen zur Arbeit gezwungen.