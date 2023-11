Eisenacher Gospelchor singt in Gerstungen

Der Gospelchor Eisenach unter Leitung von Thomas Wagler gastiert am Freitag in Gerstungen.

Gerstungen. In Gerstungen gibt der Gospelchor Eisenach am Freitag seine Visitenkarte ab.

Das erste Mal seit mehreren Jahren gibt der Gospelchor Eisenach wieder ein Konzert in einer Landgemeinde des Kreises. Vorsätzlich in der größten. In der Katharinenkirche in Gerstungen feiert der Chor Premiere und will sich auf diesem Weg neues Publikum erschließen, auch Werbung in eigener Sache betreiben. In Eisenach hat der anerkannte Gospelchor einen festen Anhängerkreis, im Wartburgkreis dagegen bisher selten seine Visitenkarte abgegeben.

Im Gepäck nach Gerstungen hat der Gospelchor noch kein Weihnachtsprogramm, aber einen Querschnitt seines jüngeren Songkatalogs. Mit knapp 30 Sängerinnen und Sängern, darunter mehreren Solisten, wird der von Thomas Wagler geleitete und an den Tasten begleitete Gospelchor in der Katharinenkirche singen.

Bei Gerstungens Pfarrer Arne Tittelbach-Helmrich stieß der Gospelchor Eisenach mit seiner Initiative offene Türen ein. Tittelbach selbst ist ein erstklassiger Sänger.

Parallel bereitet sich der Chor auf sein Adventskonzert vor, das er am 8. Dezember in der Georgenkirche in Eisenach geben wird.

Konzert Gospelchor Eisenach, Freitag, 17. November, 19 Uhr, Katharinenkirche Gerstungen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.