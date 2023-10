Eisenacher Grundschüler erleben Feuerwehrarbeit

Wann kann man schon mal ein Haus selber löschen? Bei den Schüler-Projektwochen im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Wartburgkreises in Immelborn gibt es die Gelegenheit.

Immelborn. Schüler-Projektwochen im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Wartburgkreises in Immelborn.

Seit 15 Jahren werden Grundschulkinder der vierten Klassen des Wartburgkreises eingeladen, Feuerwehrarbeit zum Anfassen im Feuerwehrtechnischen Zentrum Immelborn zu erleben. In diesem Jahr waren erstmals auch Grundschüler aus Eisenach dabei. Landrat Reinhard Krebs (CDU) zeigte sich bei einem Besuch froh, dass das Projekt prima ankommt. „Rund 1400 Kinder werden über zweieinhalb Wochen hier betreut. Es ist gar nicht genug zu würdigen, mit welchem Einsatz sich die Ehrenamtlichen hier einbringen, viele nehmen dafür extra Urlaub!“, lobte der Landrat.

Höhepunkt ist eine Fahrt mit der Drehleiter

Idee ist es, den Schülern den Brandschutz näher zu bringen und zugleich für die Arbeit den freiwilligen Feuerwehren zu begeistern. Einen Vormittag lang erfahren sie, wie Brände entstehen und bekämpft werden können. Sie lernen darüber hinaus, einen Notruf abzusetzen, Lösch- und Sonderfahrzeuge werden vorgeführt und die Drehleiter lädt zur Fahrt hinauf auf 30 Meter Höhe ein. Die Schüler absolvieren eine Atemschutzübungsstrecke und erlernen den Umgang mit Kleinlöschgeräten. Um mit den Schulkindern in Kontakt zu kommen, betreuen immer die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren aus dem jeweiligen Einzugsgebiet der Schulen die Gruppen.

„Unser Projekt ist, soweit ich weiß, in Thüringen einmalig und kommt bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut an, weil sie hautnah Feuerwehrarbeit erleben aber zugleich auch an einzelnen Stationen selbst aktiv werden können“, weiß Kreisbrandinspektor Christian Grebe zu berichten, der das Projekt leitet.