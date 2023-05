Eisenacher Handballverein: Dauerkarten für neue Saison

Auch wenn die Eisenacher in der kommenden Saison in der ersten Liga jubeln sollten – Dauerkarten gibt es schon jetzt zu einem Sonderpreis.

Eisenach. Eisenacher Handballverein ThSV bietet Eintrittskarten ligaübergreifend zum gleichen Preis an.

2. oder 1. Handballbundesliga? Wo spielt der ThSV Eisenach in der neuen Saison? Die Entscheidung darüber fällt in den sieben noch anstehenden Spieltagen. Nächste Aufgabe: das Heimspiel gegen die Wölfe Würzburg am Freitag, 5. Mai um 19.30 Uhr.

Für die Saison 2023/24 hält der ThSV ein lukratives Dauerkartenangebot bereit. Ligaübergreifend – egal ob 1. oder 2. Bundesliga – der gleiche Preis mit einem Top-Rabatt! Dieses Angebot gilt beim Kauf vom 3. bis zum 31. Mai über den Online-Ticketshop des ThSV (reservix.de) oder in der Geschäftsstelle der ThSV-Marketing GmbH in der Werner-Aßmann-Halle. Für bisherige Dauerkarten-Inhaber bleibt deren Stammplatz im Ticketsystem erst einmal reserviert.