Eisenacher Hauptausschuss tagt

Eisenach. Auf der Tagesordnung der Sitzung des Eisenacher Hauptausschusses steht der Jahresabschluss der Wartburg-Sparkasse.

Vorstandsvorsitzender Tino Richter stellt am Dienstag, 15. August, im öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses den Jahresabschluss 2022 für die Wartburg-Sparkasse vor. Beginn ist 17 Uhr im Stadtratssaal, Verwaltungsgebäude Markt 22. Weiter verständigen sich die Ausschussmitglieder auf die Tagesordnung für den Stadtrat am 6. September und entscheiden über überplanmäßige Ausgaben, so für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.