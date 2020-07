Eisenacher Haus eröffnet offiziell

Das traditionsreiche Eisenacher Haus in der Rhön, jahrzehntelange Heimstätte nicht nur der Mitglieder des Rhönclubs Eisenach, hat mit Prima Hotels einen neuen Betreiber. Am 4. und 5. Juli steht das Eröffnungswochenende mit Spanferkel, viel Musik und bunten Rahmenprogramm ins Haus. Familien mit Kindern können den Spielplatz nutzen. „Noahs Segel“ direkt neben dem Berghotel ist ebenfalls einen Besuch wert. Die Prima Hotels und Resorts GmbH hat das Eisenacher Haus in der Hochrhön auf dem Ellenbogen übernommen. Nach einer kompletten Sanierung mit Renovierung steht es seit 1. Juli für Gäste offen. Damit gehören nun acht Häuser in Deutschland und Österreich - zwei davon in Thüringen - zum sächsischen Unternehmen.