Eisenacher ist wieder der Kapitän

Der Bootsverleih auf dem Burgsee in Bad Salzungen ist gestartet. Mit Michael Katzenberger aus Eisenach hat die Stadtverwaltung wieder auf den Pächter vom vergangenen Jahr gesetzt. Seit vergangener Woche ist der Bootssteg mit den Tretbooten und Ruderbooten in Betrieb. Das neugestaltete Burgseeufer, die große und farbenprächtige Fontäne auf dem Burgsee und der frisch eröffnete Rathenaupark im Hintergrund bieten das perfekte Ambiente. Der Bootsverleih auf dem Burgsee befindet sich am Bootssteg unterhalb des Rathenauparks und ist freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags, sowie sonntags und an Feiertagen von 12 bis 19 Uhr geöffnet – die Öffnungszeiten können jedoch witterungsabhängig variieren.