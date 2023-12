Eisenacher Jakobschüler geben Adventskonzert

Der Chor der Eisenacher Jakobschule bei einem stimmungsvollen Adventskonzert in der Elisabethkirche.

Eisenach Kinder singen in der Elisabethkirche

Eingerahmt in kleine weihnachtliche Spielszenen rund um die Erlebnisse der Familie Maier, sorgte der Chor der Eisenacher Jakobschule, gemeinsam mit jungen Solistinnen und Solisten sowie Musikschullehrerin Angelika Blezinger, wieder für ein stimmungsvolles Adventskonzert in der voll besetzten Elisabethkirche. Naomi, Rimas, zwei Pias, Ilias, Sontje und Robestina waren als Solisten auch an Klavier und Geige aktiv. Der rund 35-köpfige Chor der Schule aus allen Klassenstufen sorgte für weihnachtliche Klänge, zum Teil auch gemischt mit Rap-Passagen von Paul und Anton sowie traditionellen Liedern, einzeln oder als Medley. Schulleiter Karsten Müller konnte auch Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und Vertreter der gastgebenden katholischen Kirchgemeinde begrüßen.