So einen Seifenkistenrennen macht Spaß. Damit junge Leute sich in Eisenach nicht langweilen, was häufig der Fall ist, braucht es mehr Angebote.

Eisenach. Eine Ideenwerkstatt will am 13. Dezember ergründen, was junge Leute vorschlagen und wofür sie sich selbst einsetzen würden.

Eisenacher Jugend will Stadt „erobern“

Jugendliche wollen mehr mitbestimmen, wenn es um das Leben in Eisenach geht, um Freizeit, Politik, Verkehr, Schule, Kultur. Sie möchten – salopp formuliert – die Stadt erobern. Diesen Anspruch jedenfalls formuliert eine Gruppe, in deren Namen Lissy Bott von der Naturfreundejugend für Freitag, 13. Dezember, 16 Uhr, einlädt. An diesem Nachmittag wolle das Eisenacher Jugendforum „EAcY“ in den Räumen des Nachbarschaftszentrums im Goetheviertel Impulse austauschen dafür, wie Mitbestimmung durch junge Leute in Eisenach aussehen könnte. Außerdem wollten die Teilnehmer kreative Methoden entwickeln, wie sie ihre Wünsche und Forderungen sichtbar machen könnten. Für das kommende Jahr sollen außerdem Projekte geplant werden.

Die Anregungen, die sich aus den Gesprächen ergeben, würden von einem Zeichner live festgehalten. „Damit wir sie präsentieren und daran weiterarbeiten können“, heißt es in einer Vorschau auf die Ideenwerkstatt. Ebenso solle es im Anschluss die Möglichkeit geben, bei Essen und Getränken weiter miteinander zu diskutieren.

Freitag, 13. Dezember, 16 Uhr, Nachbarschaftszentrum Goethestraße 10