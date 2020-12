Eisenacher Kantatengottesdienste verbreiten weihnachtliche Stimmung in Pandemietagen

In den trüben Tagen der Corona-Pandemie gelingt es der Kirchgemeinde an der Georgenkirche, dem Bachchor und Musikern der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach mit großen Anstrengungen, ein wenig weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. In drei aufeinanderfolgenden Kantaten-Gottesdiensten mit jeweils 130 zugelassenen Gästen erklingen von Sonntagnachmittag bis zum Abend jeweils eine der ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner. Die sonst reich mit Vokalisten gefüllten Reihen vor der Schuke-Orgel sind diesmal spärlich besetzt. Aufgrund der Abstandsregeln verteilen sich die Sänger auf den zweiten und den dritten Emporen.