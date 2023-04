Eisenacher Kaufhaus sucht historische Fotos

Eisenach. Historische Fotos aus den 1990er-Jahren und früheren Epochen aus dem Kaufhaus Schwager in Eisenach sind gefragt.

Das Kaufhaus Schwager in Eisenach, bis 1936 Warenhaus Helft/Cohn, feiert im Herbst diesen Jahres 100-jähriges Bestehen des Hauses. In diesem Zusammenhang sucht die Dekorations-Abteilung Fotos aus den 1990er-Jahren, aber auch aus früheren Epochen – Aufnahmen aller Art. Gerne leiten wir entsprechende Fotos aus privaten Alben an die Kaufhaus-Mannschaft weiter, die das Jubiläum vorbereitet und buchstäblich ins Bild setzen möchte.