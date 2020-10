Eisenacher Klinikum hat nun eine eigene Corona-Teststrecke

„So ein bisschen muss man schon Tränen in die Augen bekommen“, sagt Veronika Watzke, leitende Medizinisch-technische Labor-Assistentin (MTA-L) und damit Laborchefin am Eisenacher St.-Georg-Klinikum. Sie weiß, dass es entscheidend darauf ankommt, dass der Abstrich für den Corona-Test richtig abgenommen wird. Dazu muss der Abstrich mit dem Wattestäbchen schon richtig tief aus dem Rachen des Patienten entnommen werden. Geschieht dies nicht, fällt es spätestens bei ihr im Labor an den neuen Geräten auf. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Veronika Watzke ist leitende Medizinisch-technische Labor-Assistentin am Klinikum. Foto: Peter Rossbach

Das Eisenacher Klinikum hat im Labor aufgerüstet, sowohl mit technischen Geräten als auch mit einer weiteren Stelle. „Uns war klar, dass wir auf Dauer die Corona-Tests für das Personal und möglichst auch für die Patienten im Haus selbst machen müssen“, sagt Klinikums-Geschäftsführer Thomas Breidenbach. Diese Testkapazitäten sind nun im Labor aufgebaut und seit einigen Wochen auch im Einsatz. „Manche nehmen das Corona Virus nicht ernst – wir nehmen es dagegen sehr ernst“.

Getestet wird das Personal, „natürlich auf freiwilliger Basis“, betont Breidenbach. Die Kolleginnen und Kollegen von den Isolierstationen und der Notaufnahme können regelmäßig einmal in der Woche einen Test machen lassen. Überdies wird der Sars-Covid-2-Test bei allen Patientinnen und Patienten ausgeführt, die aus einem Pflegeheim oder einer Reha-Einrichtung kommen, und „bei allen, bei denen auch nur der Anschein einer Infektion besteht“.

In der Sicherheitswerkbank werden die Röhrchen mit den Abstrichen bis zur Analyse aufbewahrt. Foto: Peter Rossbach

Die neue Teststrecke des Klinikums hat dabei nichts mit dem Test-Container auf dem Klinikums-Gelände zu tun. „Da stellen wir unser Grundstück zur Verfügung und teilweise kommt das Personal dieser Teststelle aus dem MVZ. Aber das ist die Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung, wo auf Anforderung der niedergelassenen Ärzte getestet wird“, erläutert Breidenbach.

Der Vorteil der eigenen Teststrecke ist für das St.-Georg-Klinikum natürlich, dass die Abstriche nicht erst in andere Labore geschickt werden müssen, um dann Tage auf das Ergebnis zu warten. „Derzeit dauert es etwa drei Stunden bis wir ein Ergebnis haben“, so Laborchefin Watzke. Schon bald rechnet sie damit, dass ein neuer Test ein Ergebnis schon nach einer Zeit von unter einer Stunde ausweist.

Mehrere Geräte wurden am Klinikum dafür angeschafft. Der Analyseautomat kann 24 Abstriche gleichzeitig aufnehmen und untersuchen. „Diese Analyse dauert etwa drei Stunden und wird derzeit etwa zweimal am Tag eingesetzt“, so Watzke. Rein theoretisch könnten damit also, wenn das Gerät ganztägig im Einsatz wäre, 192 Proben auf eine mögliche Corona-Infektion getestet werden. „Wir sind aber kein öffentliches Testlabor, sondern tatsächlich nur für Personal und Patienten da“, betont Breidenbach.

Auf dem Bildschirm wird das (negative) Ergebnis des Corona-Tests angezeigt. Foto: Peter Rossbach

Zwei weitere solcher Analysegeräte gehören ebenfalls zu den Neuanschaffungen im Labor. Sie sind für eilige Einzelproben da, mit denen nicht gewartet werden kann, bis die 24 Plätze des großen Analyseautomaten voll sind. Diese kleinen Geräte nutzen andere Testbestecke für die Analyse und sind 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr sofort für je eine Probe einsatzbereit. Ein weiteres solches Gerät steht zudem noch im Klinikums-Labor. Das gehört aber der Diako. Auch bei diesen kleineren Geräten dauert die Analyse derzeit rund drei Stunden. Es handelt sich bei allen Analysen sowohl der großen als auch der kleinen Geräte um PCR-Tests, also nicht nur Antikörper-Tests.

Eine weitere Investition im Labor war die Anschaffung einer Sicherheitswerkbank. Dort werden die Abstriche per Hand von der jeweiligen Mitarbeiterin in ein entsprechendes Medium überführt. Danach wandern sie in die Analysemaschinen. An dieser Sicherheitswerksbank darf nur in voller Schutzmontur und mit FP2-Maske gearbeitet werden. Eine Lüftung saugt zum weiteren Schutz der Mitarbeiterin ständig sämtliche Luft in einen Filter in die Maschine, so dass kein Partikel nach außen dringen kann.

Testergebnis im Diagramm Foto: Peter Rossbach

Der große Analyseautomat allein hat 85.000 Euro gekostet, die kleinen kosten jeweils 25.000 Euro in der Anschaffung, die Sicherheitswerkbank weitere rund 10.000 Euro. Dazu kommen noch jeweils die Testkits. „Wir sind nicht nur in unserem Pandemielager mit Masken, Schutzanzügen, normalem Mundschutz und eben auch Testkits für eine mögliche zweite Welle der Pandemie gut gerüstet“, so Breidenbach.

Die Testergebnisse der Geräte können dann im Labor gleich auf den Bildschirm gerufen und ausgewertet werden. Dabei wird auch geprüft, ob die Ergebnisse wirklich plausibel sind und beim Test genügend DNA auf dem Abstrich gelangt ist. Das ist der Fall, wenn der Patient beim Test eben ein wenig Tränen in die Augen bekommen hat.