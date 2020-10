Eisenacher Kolumne: Ab wann ist das Neue alt?

Mit 30 – Entschuldigung – fühlte ich mich vergleichsweise noch ziemlich jung… aber fühlte ich mich neu??? Über die Begriffe neu und alt lässt sich sicher streiten: Die neue Zeitung ist morgen schon uralt, heute gebackene Brötchen auch, das neue iPhone schafft es vielleicht noch bis übermorgen, und beim letzten Modeschrei dauert‘s nicht viel länger, immer nach dem Motto „her und weg damit!“

Da fällt’s schon irgendwie auf, dass wir neuen Bundesländer nach 30 Jahren noch immer als neu betitelt werden – im Gegensatz zu den westlichen, die man eben die alten nennt. Sonderbar, dass sich unsere Landsleute das so einfach gefallen lassen. Das Wörtchen neu heißt doch schließlich so viel wie topfit, taufrisch, just in time und up to date, ist also ganz was Tolles. Wohingegen alt – gerade in heutiger Zeit, in der Alterserfahrung und -weisheit recht wertlos scheinen – nicht unbedingt als ein wünschenswerter Zustand angesehen wird. Weil alt synonym für „antiquiert“ und „stehengeblieben“ gebraucht werden kann, „ein bisschen ranzig“ schmeckt, jedenfalls in vielerlei Hinsicht als fragwürdig gilt. Oder sehe ich das falsch?

Offenbar interpretiert der Altbundesbürger aus seinem selbstbewussten Blickwinkel aber ins Alte das bewährte Gute und ins Neue viel Defizitäres. Er lenkt quasi die an sich positive Aussage ins Vage… „die müssen noch einiges dazulernen, die da drüben…“ Und wir Neubundesbürger nehmen’s mehr oder weniger stoisch hin wie Krabbelkinder, bei denen es noch immer hapert mit dem Laufen. Wahrscheinlich existieren die neuen Länder im Osten noch in 50 Jahren, und die alten… ja, die sind dann halt noch älter geworden. Wenn sich denn keiner in Kreativität übt und diese sinnentleerte Unterscheidung endlich mal zugunsten besserer Ideen einebnet.

Der von Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) veröffentlichte Ruf nach „Einheit in Vielfalt, Würde und respektvollem Miteinander und Chancengleichheit“ vom Festakt am 3. Oktober in unserer Partnerstadt Marburg könnte ein Anfang sein. Gemessen an den überlebenswichtigen und daher wirklich dringenden Geboten unserer Zeit aber halt auch nur ein Anfang! Und aus einem solchen einigen Deutschland müssten wir dann ein zeitgemäßes, klimafreundliches, europäisch tickendes Novum machen, selbstverständlich alle Bundesbürger gemeinsam, die ehemals alten wie die ehemals neuen. Oder wollen wir erst auf die Asche warten, aus der sich ein neuer Phönix erheben soll?

Carolinde Müller-Wolf aus Eisenach sowie Stefanie und Susanne Krauß schreiben eine wöchentliche Zeitungskolumne, angelehnt an ihren Internet-Blog „Die Zauberer von Ost“.