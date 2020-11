Eisenacher Künstlerin mit zweiter Ausstellung präsent

Eisenach. „Magische Ausblicke“ titelt die Künstlerin Christine Zöller ihre zweite Ausstellung im Foyer der Wartburg-Sparkasse am Markt. Dreizehn Bilder unterschiedlicher Prägung, Machart und Intention zeigt die Eisenacherin bis Ende November. Ob futuristische Farbverläufe in Fluid-Technik auf Leinwand, Acryl mit Fluidpaintig oder farblich intensive Acryl-Malerei, Christine Zöller zieht viele Register. Neben älteren Werken sind Bilder zu sehen, die in der Corona-Zeit entstanden.