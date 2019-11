Eisenacher Kulturherbst ist vom Start weg ein Erfolg

Geschafft und glücklich. So war die Stimmung am Sonntag im Nachbarschaftstreff in der Goethestraße, wo alle Künstler und Helfer noch einmal zu einem Frühstück zusammengekommen sind. Eine junge Frau wollte nur schnell einen Eiersalat vorbei bringen, ist dann aber doch noch geblieben. Denn es gab viel zu erzählen.

Wann sind die Letzten im Schlachthof gegangen? „Als ich um 4.30 Uhr weg bin, war noch gut was los“, sagt Tanya Ebenau vom Organisationsteam. Im Schlachthof lief in der Nacht zu Sonntag die Abschlussparty mit mehreren DJ‘s.

Zuvor spielten Bands und Solomusiker in verschiedenen Kneipen und Restaurants der Stadt, lasen Autoren oder stellten bildende Künstler aus. Selbst die Marburger, von denen sich die Eisenacher das Festival abgeschaut haben, waren voll des Lobes für die große Vielfalt an Kultur. Bei den Musikrichtungen konnte das Publikum ebenfalls auswählen. Die Palette reichte von Cowboymusik von Double J. Wranglers aus Waverly über Folklore mit Rush Hour aus Weißrussland bis zu Hardcore und Trash-Metal mit States of Mind aus Eisenach. Jazz, Blues, Folk, Bossa Nova, Hip Hop, Ska – alle Stile waren vertreten.

Alles ist ehrenamtlich organisiert worden

Wer möglichst viele Künstler kennenlernen wollte, wechselte die Örtlichkeit, denn analog des bisher bekannten Kneipenfestivals wechselten zu bestimmten Zeiten auch die Akteure auf den Bühnen. Zwischendurch war Zeit, woanders hinzugehen.

Im Unterschied zum Kneipenfestival ist der Eisenacher Kulturherbst von ehrenamtlichen Mitstreitern neben ihren Jobs auf die Beine gestellt worden. „Nicht von der Stadt“, wie Heike Apel-Spengler aus dem Organisationsteam einige Wortmeldungen in den sozialen Netzwerken berichtigt. Die Organisatoren aus verschiedenen Vereinen, aus Eisenachs Musik- und Kulturszene, sind mit ihrer Idee auf die Stadtverwaltung zugegangen, die zwar unterstützt hat, auch finanzieller Art, aber die gesamte Vorbereitung und Durchführung lag in den Händen von Ehrenamtlichen. Und das über drei Tage hinweg.

Denn das Programm hatte am Freitagabend – auch im „Schlachthof“ – begonnen. Dort stellten sich Musiker aus Eisenachs Partnerstädten Marburg (Hessen), Skanderborg (Dänemark), Mogilew (Weißrussland), Waverly (USA) und Sedan (Frankreich) vor – eine bildende Künstlerin aus Sarospatak (Ungarn) zeigte ihre Arbeiten im Rathaus. Eisenacher wie Poetry Slamer Matthias Klaß, Tanzverein, Fanfarenzug und Samba-Band „Sin Nombre“ komplettierten den Abend oder besser die Nacht, denn es wurde bereits zum Auftakt lange gefeiert und getanzt.

„Kultur verbindet“ – das ist für Jörg Döttger aus dem Organisationsteam die wichtigste Erfahrung. Sandra Peschke ergänzt: „Es war ein super Miteinander, wir sollten diesen Spirit mitnehmen.“ Während Georg Erdmann darauf hinweist, dass verschiedene Generationen zusammengekommen sind – bei den Künstlern und Besuchern.

Zu den Lesungen im Kunstpavillon oder in der Buchhandlung „Leselust“ hatten sich zwar vergleichsweise wenige Gäste eingefunden, doch der besondere Reiz lag darin, dass es wie im „Wohnzimmer“ war – mit einem kleinen, aber interessierten Zuhörerkreis. Auch das Datum 9. November spielte eine Rolle: Die Band LDMR aus Marburg bat ihr Publikum um eine Schweigeminute in Gedenken an die Grenzöffnung 1989 und ebenso an die Opfer der Pogromnacht 1938.

Übernachtet haben die Künstler aus den Partnerstädten bei Gastfamilien – auch das will organisiert sein. Frank Megabody, Singer Songwriter aus Skanderborg, ist übrigens stellvertretender Bürgermeister. Seine Begleiter und er haben die Gelegenheit gleichzeitig genutzt, die Städtepartnerschaft aufzufrischen und eine Kooperation mit dem Elisabeth-Gymnasium zu vereinbaren. In Dänemark mehren sich politische Stimmen, die Partnerschaft zu beenden. Und weiter: Einige Musiker aus Waverly sind Ranger, betreiben Farmen und waren noch nie außerhalb von Amerika. „Sie haben gesagt, dass sie so etwas Zauberhaftes wie in Eisenach noch nie erlebt haben“, beschreibt Heike Apel-Spengler die Eindrücke, die die Cowboys mit nach Hause nehmen. Aber der Dank gehe zurück. Und er gehe weiter an die vielen Helfer, die unter anderem für die Technik gesorgt und an den Kassen gesessen haben.

Auch das hat es gegeben: Die Ticketverkäuferinnen vom Fanfarenzug, die im „Augustiner“ eingesetzt waren, hören kein Hardcore und Metal. Trotzdem wollen sie im nächsten Jahr wieder dort eingesetzt werden. Eine Wiederholung folgt also!