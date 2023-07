Eisenacher Kunstverein eröffnet seine erste eigene Galerie

Eisenach. Zum Auftakt gibt es Fotos von Sven Untheim zu sehen. Ein Besuch ist besonders am Wochenende zu empfehlen.

Am Donnerstagabend eröffnete der Eisenacher Kunstverein seine erste eigene Galerie am Frauenberg 30. Zum Auftakt zeigt der Eisenacher Fotograf Sven Untheim 26 seiner schönsten Fotos unter dem Titel „In der Natur“ – alle analog fotografiert. Die Eröffnungsveranstaltung war sehr gut besucht, nicht alle Gäste fanden gleichzeitig Platz in dem nur 23 Quadratmeter großen Ausstellungsraum.

Die Galerie ist nach Vereinsangaben immer Donnerstag bis Samstag von 13 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden nimmt der Kunstverein natürlich immer entgegen. Finanziert wird das Galerie-Projekt für ein Jahr über „Goldschmiede Eisenach“, eine Initiative, die leerstehende Läden der Innenstadt belebt.