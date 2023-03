Eisenacher Kunstverein plant den Aufbau einer eigenen Galerie

Eisenach. Mitgliederversammlung bestätigt Alexandra Husemeyer als Vorsitzende und Thekla Bernecker-Degenhardt als Stellvertreterin.

Die Mitglieder des gemeinnützigen Kunstvereins Eisenach setzen auch weiterhin auf ihre bewährte Vorstandsspitze. Sie bestätigen zur Vorstandswahl in der Vorwoche als Vorsitzende Alexandra Husemeyer sowie Thekla Bernecker-Degenhardt als Stellvertreterin. In den Vorstand rückt der 37-jährige Kunstmaler Christopher Lyer, der das Amt des Schatzmeisters übernimmt. „Wir sind sehr glücklich über den Neuzugang“, sagt Vorsitzende Husemeyer.

Der Kunstverein Eisenach engagiert sich in der Förderung von Kunst und Kultur in der Wartburgregion. Dazu betreibt der Verein in der Eisenacher Karlstraße das Atelierprojekt „K12“, in dem jungen Nachwuchstalenten günstig Atelierräume zur Verfügung stehen. „Das Atelierprojekt hat den Verein verjüngt – einige neue Mitglieder konnten wir gewinnen“, so die Vorsitzende. Um die Ergebnisse der kreativen Schaffensprozesse einem breiten Publikum zu präsentieren, beteiligt sich der Verein am Projekt „Goldschmiede“ der Stadtverwaltung Eisenach, das leerstehende Läden für neue Nutzungsmöglichkeiten öffnen möchte. Ab Sommer 2023 soll, so Husemeyer, eine „K12 Galerie“ in einem kleinen Laden im Frauenberg 30 entstehen.

Ferner planen die Kunstfreunde ihre Beteiligung an der Kinderkulturnacht am 1. Juli sowie ein großes Kunstfest mit Ausstellungen, Workshops und Konzerten am ersten Septemberwochenende im Jazzclub „Alte Mälzerei“. Die Achava-Festspiele kommen vom 15. bis 22. Oktober nach Eisenach. Dazu möchte der Kunstverein zum fünften Mal in Folge wieder verlässlicher Partner für die Gestaltung von kulturellen und künstlerischen Formaten und Bildungsangeboten sein.

Über Mitarbeit freut sich der Verein: Alexandra Husemeyer, Telefon 0160 / 9686 0780 oder per Mail an kunstverein.eisenach@gmail.com.