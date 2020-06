Eisenach. Bislang ist ein struktureller Rassismus widerlegt. Raymond Walk bleibt am Thema dran.

Eisenacher Landtagsabgeordneter stellt Anfrage zur Polizei

In der Debatte um rassistische Vorfälle in den deutschen Polizeien erkundigte sich der Eisenacher Landtagsabgeordnete und innenpolitische Sprecher, Raymond Walk (CDU), nach Thüringer Fällen. Aus dem Innenministerium hieß es, dass 2018 und 2019 sechs Sachverhalte bei der Polizeivertrauensstelle angezeigt wurden.

„Bei mehreren hunderttausenden Einsätzen im Jahr wäre damit die These des strukturellen Rassismus klar widerlegt. Denkbar sind aber auch Fälle, die nicht bei der Vertrauensstelle aufgelaufen sind. Deswegen benötigen wir ein realistisches Lagebild“, so der Abgeordnete. Walk stellte jetzt erneut eine Anfrage: Für die Jahre 2017 bis 2019 soll die Landesregierung berichten, wo die Beschwerden oder Anzeigen aufgenommen wurden, was die konkreten Gründe waren und wie die Fälle mit welchen Konsequenzen bearbeitet wurden.