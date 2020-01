Eisenacher Marktplatz soll im Juni erstmalig zum Strand werden

Etwas Derartiges gab es in Eisenach noch nie. Mit vereinten Kräften wollen der SV Wartburgstadt (SVW) und Partner der Stadt Eisenach im Juni den Eisenacher Marktplatz zum Strand machen. Dazu sind knapp 400 Tonnen Sand notwendig. Der ist die Basis für ein mehrtägiges sportlich-kulturelles Treiben. Die Initiatoren des SVW stecken für die Beach-Woche vom 8. bis 14. Juni seit Wochen die Köpfe zusammen. So viel Sand will organisiert, bezahlt und transportiert sein. Die „Schieflage“ des Marktes ist für die Menge des Sandes übrigens durchaus relevant.

Dass der Georgen-Brunnen früher unweit der Georgenkirche stand, lässt die Sandplatzbauer darüber nachdenken, warum er versetzt wurde. Der Brunnen am heutigen Platz steht für ein derartiges Ereignis auf dem Markt nämlich im Weg. Weil er aber nun mal dort steht, wo er steht, muss der Strand mit zwei Beach-Volleyballfeldern an der Seite des Stadtschlosses aufgeschüttet und die Tribünen dort aufgebaut werden. Die Details werden gerade besprochen.

Das Team des SV Wartburgstadt stellt sich der großen logistischen wie auch finanziellen Herausforderung. Ein ähnliches Spektakel in einem Stadtkern gibt es in Thüringen nur noch in Jena und Erfurt, dort freilich eine Nummer größer. Der Thüringer Volleyball-Verband hat jedoch auch den Eisenachern Unterstützung zugesagt. Sand, so SVW-Vize Ingo Böhme, könnten die Volleyballer aus Erfurt bekommen, der dort Wochen zuvor dem selben Zweck dient. Doch den Sand aus Erfurt holen, in Eisenach zwischenlagern und ihn auf dem Markt abzukippen ist aufwändig. Also sind auch andere Wege im Kalkül. „Wir sind über jede Hilfe dankbar, ob logistisch oder finanziell“, sagt Böhme. Etwa 40.000 Euro, so die Kalkulation, muss der SVW für das Ereignis auftreiben.

Das Sandplatz-Event soll nicht nur Schauplatz für Volleyball, sondern auch Beach-Fußball werden. Für Beach-Handball gibt es wohl nicht (mehr) genügend Aktive, sagen die Ausrichter. Das Theater am Markt soll dem Ereignis mit abendlichen Vorstellungen eine künstlerische Note verleihen. Zudem liebäugeln die Ausrichter mit einer Beach-Party, wenn da der limitierte Lautstärkepegel in der Eisenacher Innenstadt nicht wäre.