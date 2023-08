Eisenacher Matinee am Goethe-Geburtstag

Eisenach. Die traditionelle Eisenacher Matinee an Goethes Geburtstag gestaltet diesmal die Berliner Künstlerin Cora Chilcott.

Die Goethe-Gesellschaft Eisenach lädt am Sonntag, 27. August, um 11 Uhr zur traditionellen Goethe-Geburtstagsmatinee in das Hotel Vienna-House „Thüringer Hof“ in Eisenach ein.

Unter dem Titel „Wandrers Nachtlied“ begibt sich die Schauspielerin und Sängerin Cora Chilcott aus Berlin auf eine literarisch-musikalische Reise zu Ehren des Goethe-Gedichtes. Am Abend des 6. September 1780 schrieb Goethe auf dem Kickelhahn bei Ilmenau, von innerer Einkehr und dämmernder Natur erfüllt, „Wandrers Nachtlied“ an die Holzwand der Jagdaufseherhütte.

Cora Chilcott wird Gedichte und aus Werken von Goethe rezitieren und singen, die sich um Natur und Erkenntnis, Liebe, Nacht und Traum drehen.