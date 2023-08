Eisenacher Naturfreunde veranstalten Apfelfest

Eisenach. Die Eisenacher Naturfreunde laden zum Apfelfest ein. Gefeiert wird im Garten des Vereinshauses in der Karolinenstraße.

Die Naturfreunde Eisenach laden am Sonnabend, 2. September, von 14 bis 18 Uhr zum Apfelfest im Naturfreunde-Haus in Eisenach, Karolinenstraße 77b, ein. Es wird ein geselliger Nachmittag im gemütlichen Garten, heißt es in der Ankündigung. Ob Apfelbowle, Apfelkuchen, Apfelsnack oder Apfelchutney – alles ist dabei. Für kulinarische Abwechslung sorgen fleischige und fleischlose Happen vom Grill, ein interkulturelles Mitbring-Buffet und der alljährlich beliebte Kuchenbasar.

Mesopotamische Live-Musik steht auf dem Programm, ebenso ein Graffiti-Workshop. Spielangebote richten sich an Jung und Alt. Weiter gibt es die Möglichkeit, sich über die Ortsgruppe, die Arbeit der Naturfreunde in Eisenach, Pläne für die Zukunft, Veranstaltungsideen und gemeinsame Unternehmungen auszutauschen und Formate wie die wöchentliche „Gartenzeit“ besser kennenzulernen.

Die Ortsgruppe der Naturfreunde in Eisenach ist interkulturell, musikalisch und aktiv. Herzstück ist das Haus in Eisenach, in dem nicht nur mit der ganzen Familie gemeinsam gewerkelt und getagt wird, sondern das auch einen wunderschönen Garten bietet, der Ort von vielen Begegnungen und Festen ist.