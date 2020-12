Eisenach Was ich 2020 vermisst habe. Peter Rossbach blickt zurück.

Eisenacher Notizbuch: Das will ich alles wieder haben

Es gibt so viele Dinge, die 2020 völlig anders waren als sonst, die ausfielen, einfach flöten gegangen sind. Ja, ich habe vermisst mit meinen schon recht betagten Eltern gemeinsam Ostern feiern zu können. Ja, ich habe die große Runde zu Weihnachten in Familie vermisst – wenn Papa die Weihnachtsgeschichte liest und seine Enkel (vor allem die ganzen weiblichen „Mistgefitze“) und Urenkel Chaos verbreiten und Mama mit Blick auf 9 von bis zu 19 Anwesenden wieder mal liebevoll feststellt, dass Journalisten doch alles „Dummschwätzer“ sind (hätte ja keinen heiraten müssen).

Ich habe den Urlaub an der See sehr vermisst (Buchung gecancelt) und dass mein Sohn seinen 18. nicht ausgiebiger feiern konnte. Ja, ich habe die Konzerte und die Theateraufführungen, die verschoben sind oder ausfallen, vermisst. Ja, ich habe das Wochenend-Treffen mit den Wertheim-Jungs/Mädel vermisst (noch mal Glückwunsch an Frunk).

Ich habe das häufige Lachen mit Freunden vermisst, den Schwatz nach dem Neujahrsempfang mit netten Menschen, „Acoustica“ im Schlachthof, den Sommergewinnsumzug und vieles mehr. Ja und ich habe die Nähe zu anderen Menschen vermisst, einfach zusammen sein, Nebensächlichkeiten besprechen, das dumme, lustige Rumgespinne und freundliche Lästern unter Gleichgesinnten.

Liebes Jahr 2021: Das will ich alles wieder haben. Jetzt hast du schon mal ne Aufgabe.