Eisenacher Operngala ist Ohrenschmaus für Liebhaber historischer Aufführungspraxis

Aufgrund der Hygienebestimmungen durften den beiden Vorstellungen der Operngala „Von Barock bis Britten" am Freitag in der Georgenkirche jeweils nur 188 Gäste beiwohnen.

Eisenach. Operngala „Von Barock bis Britten" in Eisenachs Georgenkirche mit instrumentalen und gesanglichen Besondefheiten.

Konzerte in der Eisenacher Georgenkirche sind eigentlich keine Neuigkeit. Dass aber Opernmusik zur Aufführung kommt, ist dem leidigen augenblicklichen Zustand des Landestheaters angelastet. Deshalb ist allen Verantwortlichen zu danken, dass wir auf die in Eisenach geplanten Konzerte nicht verzichten müssen. Der Countertenor Valer Sabadus bot am Freitag, einen Querschnitt durch die Musik für dieses Gesangsfach unter dem Titel „Von Barock bis Britten“