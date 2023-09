Eisenacher Polizei lädt zu Blaulichtmeile mit Kinderprogramm ein

Auch Kindern wird am 30. September ein Einblick in die Arbeit von Polizei und THW geboten (Symbolbild).

Eisenach. Polizei und Technisches Hilfswerk geben Einblicke in ihre spannende Arbeit. Das ist am 30. September 2023 genau geplant:

Zu einem Tag der offenen Tür mit großer Blaulichtmeile, spannenden Vorführungen der Einsatzkräfte und einem Kinderprogramm laden die Polizeiinspektion Eisenach und das Technische Hilfswerk (THW) am Samstag, 30. September, 10 bis 16 Uhr, an die Polizeiwache in der Ernst-Thälmann-Straße 78 ein.

Besucher können sich laut Ankündigung über die Arbeit von Polizei und THW informieren, an verschiedenen Stationen selbst aktiv werden und einen kurzweiligen Tag mit der Familie verbringen.

Für eine entsprechende Versorgung ist natürlich auch gesorgt. „An diesem Tag sollen ein reger Austausch und viele Gespräche mit Interessierten stattfinden“, wünscht sich Ronny Pommer, Leiter der Polizeiinspektion Eisenach.