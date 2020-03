Eisenacher Postareal wird Seniorenresidenz

In den Gebäuden, die früher zur Post auf dem Eisenacher Markt gehört haben, herrscht seit Monaten rege Bautätigkeit. Ein Neubau ist ebenfalls dazu gekommen, er verbindet das ehemalige Bürogebäude an der Unteren Predigergasse mit dem alten Heizhaus.

Die Post selber bleibt im Erdgeschoss des Klinkerbaus direkt am Markt mit ihren verschiedenen Serviceleistungen erhalten.

In den anderen Bereichen entstehen 35 barrierefreie Wohnungen. Betreutes Wohnen heißt das Angebot. Dafür ist eine Pauschale an den Pflegedienst Advita zu entrichten, der rund um die Uhr vor Ort ist. Weitere Leistungen – wie Halb- oder Vollpension – können dazu gebucht worden. „Wir haben eine eigene Küche im Haus“, macht Eve Fichtner, Regionalleiterin von Advita für Thüringen, aufmerksam. Insgesamt entstehen 35 Ein- und Zweiraumwohnungen.

Wohngemeinschaften fürDemenzkranke und Intensivpflege

Advita wird außerdem in dem Objekt zwei Wohngemeinschaften betreiben, eine für Menschen, die an Demenz erkrankt sind und eine weitere für Menschen mit Intensivpflegebedarf. Jeweils zwölf Plätze wird es geben. Dazu kommt eine Tagespflege mit 30 Plätzen.

Bauleiter Lars Böttger erläutert die Raumaufteilung in den verschiedenen Etagen. Foto: Birgit Schellbach

„Deutschlandweit haben wir inzwischen 30 Standorte“, erklärt Eve Fichtner. Die Idee des „Hauskonzepts“ mit verschiedenen Versorgungsbereichen unter einem Dach verfolge man seit zwölf Jahren. Beispiel: Ein Ehepaar zieht in das betreute Wohnen. Wenn nach einiger Zeit einer der beiden an Demenz erkrankt, kann er in die Wohngemeinschaft umziehen, während der Partner weiter in der Wohnung in unmittelbarer Nachbarschaft lebt. Im Unterschied zum Pflegeheim können laut Fichtner außerdem die Zimmer individuell gestaltet werden.

Mieter aus dem betreuten Wohnen können auch die Tagespflege besuchen, in der Beschäftigungen angeboten werden. „Wir kochen oder singen beispielsweise zusammen“, erzählt die Regionalleiterin. Die Tagesbetreuung ist ebenso offen für andere Interessenten aus der Stadt und dem Umland. Es gibt einen eigenen Fahrdienst.

45 neue Arbeitsplätzeentstehen im Advita-Haus

Advita plant das Haus am Markt mit 45 Beschäftigten, wobei dazu nicht nur Pflegekräfte gehören, sondern auch Hauswirtschafterinnen, Köche oder Fahrer. Frisör, Fußpflege oder Physiotherapie würden ebenfalls angeboten, aber nicht durch Advita, sondern externe Partner, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten.

Der große Saal im Gebäude der früheren Packstation bleibt erhalten und kann für Veranstaltungen genutzt werden. Foto: Birgit Schellbach

„Das ist ein richtiges Projekt an der richtigen Stelle“, betont Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), die sich jüngst einen Eindruck vor Ort verschafft hat. Sie zeigt sich überzeugt, dass der Bedarf vorhanden ist. In Eisenach leben 11.600 Menschen, die älter als 65 Jahre sind. Das ist rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung der Stadt. Baudezernent Uwe Möller (parteilos) erhofft sich vom dem Projekt eine „Belebung der Innenstadt“. Denn die Bewohner, die noch gut zu Fuß sind, würden einkaufen, die Cafés und Gaststätten in der Innenstadt nutzen oder ins Theater gehen.

Bauleiter Lars Böttger bedankte sich bei Möller für die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Das Bauen im Altbestand sei zuweilen sehr schwierig. Für die Barrierefreiheit etwa mussten große Höhenunterschiede überwunden werden. Im Flügel an der Unteren Predigergasse waren es rund 70 Zentimeter, im Flügel in Richtung Obere Predigergasse – dort befand sich einst die Packstation – waren es sogar 1,20 Meter. Wiederum es die Höhe der Räume ermöglichte, dass neue Fußböden eingezogen werden konnten, um die Unterschiede zu überwinden. Zwei Lifte sind eingebaut worden, während die historischen Treppenhäuser erhalten bleiben. Auch die Klinkerfassaden sind aufwändig saniert.

Böttger nennt die Summe von acht Millionen Euro, die seitens der Berliner Eigentümer investiert worden ist. Am 1. Juni soll das gesamte Objekt nutzbar sein. Bis dahin ist noch viel zu tun.

Tag der offenen Tür für interessierte Bewohner und neue Mitarbeiter, 14. März, 11 bis 15 Uhr.