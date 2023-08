Eisenacher präsentieren Reflex

Der Osloer Gospelchor Reflex um Martin Alfsen gastiert am 5. Oktober in Eisenach.

Eisenach. Ein besonderes Gospelchor-Konzert wirft in Eisenach seine Schatten voraus.

Ein musikalisches Top-Ereignis in Eisenach wirft seine Schatten voraus. Der Kartenvorverkauf dafür ist gestartet. Am Donnerstag, 5. Oktober, ist Eisenach die krönende von sechs Stationen der Deutschland-Tournee des Gospelchores Reflex aus Oslo. Reflex bringt 16 gestandene Goldkehlen nach Eisenach, wo die von einer Band begleiteten Norweger in der Georgenkirche gemeinsame Sache mit dem gastgebenden Gospelchor Eisenach machen werden.

Für Reflex, nach dem Oslo Gospelchor die Nr. 2 in Norwegens Gospel-Elite, ist Eisenach eine mit Vorfreude und Spannung erwartete Premiere. Karten zu 20 Euro im Vorverkauf gibt es in der Murmel (Johannisplatz) und im Eine-Welt-Laden am Markt. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Abendkasse: 25 Euro.