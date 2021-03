Geschwindigkeitskontrollen gab es am Donnerstag in Eisenach und Dippach.

Eisenach Fünf Stunden lang kontrolliert die Polizei Geschwindigkeit in Eisenach und in Dippach

14 Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h gab es am Donnerstagvormittag in Dippach. Die Messstelle passierten insgesamt 785 Fahrzeuge. Die höchste Übertretung betrug 72km/h.

In einer 30er-Zone in Eisenach passierten 358 Fahrzeuge innerhalb von fünf Stunden die Kontrollstelle. Der Negativrekord lag hier bei 77km/h. Den Fahrer erwarten ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.